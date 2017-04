இரு அணிகளும் இணைய வேண்டி அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆண்டாள் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை!

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைய வேண்டி அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சிறப்பு பூஜை நடத்தினார்.

English summary

Minister Rajendira Balaji worship in Sri villiputhur Aandal temple. He did special pooja for two teams to join and to get double leaf symbol.