ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவுகிறார் சசி, தினகரன் எதிர்ப்பு கோஷங்களை ரசித்த அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி?

மதுரை விமான நிலையத்தில் சசிகலா, தினகரன் எதிர்ப்பு கோஷங்களை ரசித்த அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவக் கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Team Sasikala Minister Rajendra Balajai may join hands with Team OPS, sources said.