ஓ.பி.எஸ். மீண்டும் முதல்வராவதில் தவறில்லை.. அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தடாலடி

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது என்று அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார்.

English summary

TN dairy minister minister Rajendra balaji over the comments about semmalai says about ops