வைகை அணை தண்ணீரை தெர்மாகோல் போட்டு மூடிய செல்லூர் ராஜூ... அடடே பிளான் அட்டர் பிளாப்!

வைகை அணைத் தண்ணீர் ஆவியாவதை தடுக்க தெர்மாகோல் போட்டு மூடிய செல்லூர் ராஜூவின் அடடே பிளான் அட்டர் பிளாப் ஆனது.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 11:24 [IST]

English summary

Minister Sellur K Raju did and officials invited media to witness the breakthrough technique to reduce water evaporation from the Vaigai Dam, little did they know of what was in store.