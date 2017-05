லஞ்சப் புகார் குறித்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் ஓட்டம்பிடித்த அமைச்சர் சரோஜா!

லஞ்சப் புகார் குறித்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் அமைச்சர் சரோஜா ஓட்டம்பிடித்துள்ளார்.

English summary

Minister Saroja was meeting press today. But she did not aunswer for the bribe complaint on her.