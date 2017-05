லஞ்சப்புகார் குற்றச்சாட்டு... அறிக்கை வெளியிடுவாராம் அமைச்சர் சரோஜா

தன் மீதான லஞ்சப்புகார் குறித்து விரைவில் அறிக்கை வெளியிடுவேன் என்று அமைச்சர் சரோஜா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Minister Saroja has said that she will reply soon on the complaints of bribery charges