வைகை அணை தண்ணீரை மூட ரப்பர் பந்து - செல்லூர் ராஜூவின் புது ஐடியா

வைகை அணை தண்ணீர் ஆவியாவதை தடுக்க ரப்பர் பந்துக்களைப் போடப் போவதாக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

English summary

The Vaigai dam is the major source of water to Madurai district and drinking water projects of the Madurai Corporation, besides the Andipatti-Sedapatti integrated drinking water scheme. Minister for Cooperation, Sellur K Raju, said that the Rubber balls were placed in water body.