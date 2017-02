என்னாது.. அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூவைக் காணாமா.. கமிஷனரிடம் புகார்!

அமைச்சர் செல்லூர் ராஜை காணவில்லை என சென்னை மாநகர கமிஷனரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 10, 2017, 16:38 [IST]

English summary

A Person Senthil kumar complaint to comissioner. In that petition he mentioned Minister Sellur raj is missing.