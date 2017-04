நீர் ஆவியாகமல் தடுக்க செல்லூர் ராஜு மேற்கொண்ட அடடே பிளான் புஸ்ஸ்ஸ்...!!!

வைகை அணையில் உள்ள நீர் ஆவியாகாமல் தடுக்க அமைச்சர் செல்லலூர் ராஜு மேற்கொண்ட முயற்சி தோல்வியடைந்துள்ளது.

English summary

Minister Sellur Raju plans to stop the evaporation of the water in the Vaigai dam. But the plan became failure.