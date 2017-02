செல்லூர் ராஜு செயல்பாடு சரியில்லை.. மாறுவேடத்தில் ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவிய எம்எல்ஏ சரவணன்!

செல்லூர் ராஜுவின் செயல்கள் சரியில்லை என ஓபிஎஸ் அணி ஆதரவு அதிமுக எம்எல்ஏ சரணவனன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

OPS support ADMK MLA Saravanan says Minister Sellore Raju's activities are not good. So only i support OPS he said in Madurai today.