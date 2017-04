எந்த நிபந்தனையும் இன்றி ஓபிஎஸிடம் பேச்சுவார்த்தை: அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தகவல்!

எந்த நிபந்தனையும் இன்றி ஓபிஎஸ் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக அம்மா அணியின் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Sellur Raju says that without any conditions OPS called for talk.