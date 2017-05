இந்த ஈபிஎஸ்.. அந்த ஓபிஎஸ்... செம எரிச்சலில் செங்கோட்டையன்!

முதல்வர், முன்னாள் முதல்வர் ஆகியோரால் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எரிச்சலடைந்தார்.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 10:35 [IST]

Education department Minister Sengottaiyan disappointed over Edappadi Palanisamy and O.Panneer selvam's activities.

