நீட் தேர்வு கேள்வி...பதில் சொல்லாமல் எழுந்து போன கே.ஏ செங்கோட்டையன்

நீட் தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் எஸ்கேப் ஆனார் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன். இன்று பிளஸ் 2 தேர்வு தொடங்கியது. அப்போது ஆய்வில் ஈடுபட்ட அமைச்சரிடம் செய்தியாளர்கள் நீட் தொடர்பான கேள்விக் கே

English summary

When reporters asked about NEET related question, Education Minister Sengottaiyan has gone from press meet..