குற்றவாளி ஜெ,. படத்தை வைத்துக் கொண்டு பேட்டி கொடுத்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

உச்சநீதிமன்றத்தால் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதா படத்தை வைத்துக் கொண்டு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி கொடுத்தது கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

School Education Minister K.A. Sengottaiyan having DA case acquest jaya's photo while Addressing media . In this making doubt on Tamilnadu govenrment whether to maintain Law among the people