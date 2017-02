ஸ்டாலின் கைதைக் கண்டித்து அமைச்சரின் வீட்டைமுற்றுகையிட்ட திமுகவினர்

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரனின் வீட்டை முற்றுகையிட்டனர்.

English summary

DMK workers condemns Stalin attacked in the Assembly. Minister Sevur Ramachandiran home blockaded by DMK workers.