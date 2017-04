ஆர்கே நகர் தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா செய்தது உண்மை... வேறவழியில்லாமல் ஒப்புக் கொண்ட விஜயபாஸ்கர்!

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலுக்கு பணம் வினியோகிக்கப்பட்டது உண்மைதான் என்று சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 14:51 [IST]

English summary

Health Minister Vijaya baskar is the person behind whole money distribution, apart from this, he has involved in so many scandals.