போன மாதம் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் சோதனை... இந்த மாதம் கூட்டாளி தற்கொலை - வீடியோ

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் வீட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர். ஒரு மாதம் முடிந்த நிலையில் அவரது கூட்டாளி தற்கொலை செய்துகொண்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Vijayabaskar's close friend Subramanian committed suicide in his place at Namakkal. Last month 7th 2017 Income tax department raided in Vijaya baskar's place.