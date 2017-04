விஜயபாஸ்கர் அப்பாவிடம் 5 மணிநேரம் துருவித்துருவி விசாரித்த வருமான வரித்துறை- வீடியோ

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் சொந்த மாவட்டமான புதுக்கோட்டையில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியுள்ளன. அதனடிப்படையில் அவரின் அப்பா சின்னத்தம்பி, அண்ணன் உதயகுமார் ஆகியோரிடம்

English summary

In Trichy income tax department officials inquired Minister Vijaya baskar's Father Chinnathambi and brother Udhayakumar for about 5 hours.