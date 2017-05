அமைச்சர் விஜய்பாஸ்கர் வீட்டில் மீண்டும் அதிரடி ரெய்டு - வீடியோ

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் சொந்த ஊரான புதுக்கோட்டை இலுப்பையூரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Income tax department again raided in Minister Vijaya baskar's house in Pudukottai Iluppaiyur.