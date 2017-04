விஜயபாஸ்கர் தந்தையும் சகோதரரும் ஐடி அலுவலகத்தில் ஆஜர்.. சிக்கிய ஆவணங்கள் பற்றி கிடுக்குப்படி கேள்வி

சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் தந்தை சின்னதம்பி மற்றும் சகோதரர் உதயகுமார் ஆகியோர் திருச்சி உள்ள வருமானவரித் துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகியுள்ளனர்.

English summary

TN health minister Vijabaskar’s father Chinnathambi and brother Udhayakumar have appeared in IT department in Trichy.