விடாமல் துரத்தும் விசாரணை.. அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், கீதாலட்சுமி இன்று மீண்டும் ஆஜராக சம்மன்

ஆர்கே நகர் பணப்பட்டுவாடா தொடர்பாக நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை சோதனையை அடுத்து சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், கீதா லட்சுமி ஆகியோர் இன்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முன்பு மீண்டும் ஆஜராக உள்ளனர்.

English summary

Income tax officials were sent summons to Minister Vijayabaskar and MGr Medical University Vice Chancellor Geetha lakshmi. They are expected to appear today.