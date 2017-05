வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் விஜயபாஸ்கர் மனைவி ரம்யா ஆஜர்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலின் போது சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் வீட்டில் பறி்முதல் செய்யப்பட்ட ரூ.89 லட்சம் தொடர்பாக சம்மன் அனுப்பிய நிலையில் அவரது மனைவி இன்று வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜ

English summary

Minister Vijayabaskar's wife Ramya has appeared before IT officials today. She was summoned to enquire about Rs. 89 Crore seized on earlier raids.