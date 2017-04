ஐடி ரெய்டுக்கு ஆளான விஜயபாஸ்கரை பதவி நீக்கம் செய்க - ஸ்டாலின்

வருமானவரி சோதனைக்கு உள்ளான சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

M K Stalin the Opposition leaders of DMK demanded immediate dismissal of Tamil Nadu health Minister whose residence was raided on Friday by Income Tax officials.