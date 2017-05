அந்த கூவத்தூர் 20 எம்எல்ஏக்கள் என்னைவிட்டு போகமாட்டாங்க- எடப்பாடியை மிரட்டும் வில்லங்க விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கினால் 20 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவுடன் எடப்பாடி அரசை கவிழ்ப்பேன் என மிரட்டியுள்ளார் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்.

Sources said that TamilNadu Minsiter Vijayabaskar has threatened to topple the Edappadi Palanisamy Govt.