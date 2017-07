கமலுக்குப் பயந்து காணாமல் போன அமைச்சர்களின் இமெயில் முகவரிகள்!!

Tamilnadu

Sutha

A request to my fans and the discerning people of TN. நேர்மையான தமிழகக் குடிமக்களுக்கும் ,என் தலைமையை ஏற்ற தொண்டர் படைக்கும் சமர்பணம் pic.twitter.com/OFqbDaJ5wS

English summary

All the Ministers including the CM' Email Ids are gone missing from TN govt site after Kamal Haasan's harsh Twitter statement on them.