பஸ் ஸ்டிரைக்: அமைச்சர்கள் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு விரைந்து செல்ல எடப்பாடி உத்தரவு

அமைச்சர்கள் உடனடியாக சொந்த மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 15:11 [IST]

English summary

The Chief Minister Edappadi Palanisamy has ordered Ministers to immediately go to their own districts. This has been ordered to deal with the impact of traffic due to strikes.