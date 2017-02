அயயோ.. அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை காணோமாம்.. சி.வி. சண்முகத்தையும் காணோமாமே!

அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகம் ஆகிய இருவரையும் காணவில்லை என்று சிலர் புகாருடன் கிளம்பியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A missing complaints has been given on Minister Jayakumar and another minister CV Shanmugam is also said to be missing.