கட்சத்தீவை மீட்பதுதான் பிரச்சனைக்குத் தீர்வாம். மீனவர்களை சந்தித்த பின் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி

ராமேஸ்வரம் தங்கச்சிமடத்தில் போராடி வரும் மீனவர்களை அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகியோர் சந்தித்தனர். அப்போது கட்சத்தீவை மீட்பதே மீனவர் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு என ஜெயக்குமார் கூறினார்.

English summary

Ministers Jayakumar and Manikandan met fishermen at Thangachi madam. And jayakumar told that Admk MPs will raise this issue in parliment.