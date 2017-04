சிஎம் வீட்டில் அமைச்சர்கள்.. ஓபிஎஸ் வீட்டில் ஆதரவாளர்கள்.. ஒரே பிசி.. யாருக்காக?

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டில் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனை நடத்தி வரும் நிலையில் ஒபிஎஸ் வீட்டிலும் ஆலோசனை நடக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 11:56 [IST]

English summary

Tamil Nadu ministers and OPS supporters are busy in huddles on their future in the politics.