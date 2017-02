பூந்தண்டலம் விடுதியில் அமைச்சர் ஓஎஸ் மணியன், ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்டோர் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

Governor Vidyasagar rao calls Edappadi Palanisamy to form the government. Mean while Ministers OS.Maniyan and Rajendira Balaji are discussing in Poonthandalam.