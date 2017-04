விஜய பாஸ்கர் வாய் திறந்தால் வில்லங்கம்.. உறக்கம் தொலைத்த அமைச்சர்கள்.. டிடிவி தினகரனிடம் குமுறல்

விஜயபாஸ்கரைப் பொறுத்தவரையில், மற்றவர்களையும் காட்டிக் கொடுப்பதற்கும் அவர் தயங்க மாட்டார் என்ற எண்ணம் அமைச்சர்கள் மத்தியில் வலம் வருகிறது.

Ministers in the tention as Income Tax officials giving pressure to minister Vijaya Bhaskar, says sources.