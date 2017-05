நெருங்கும் சீசன்.. குற்றாலத்தில் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திடீர் ஆய்வு

குற்றாலத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவும்.அவர்களது பாதுகாப்பு குறித்தும் தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

