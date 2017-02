அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள ரிசார்ட்டுக்கு அமைச்சர்கள் விசிட்.. பரபரப்பில் கூவத்தூர்!

எம்எல்ஏக்கள் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட்டுக்கு அமைச்சர்கள் விரைந்துள்ளதால் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 14:18 [IST]

English summary

ADMK MLAs are kept in golden bay resorts from yesterday. fisheries minister and minister sellur raju met them today.