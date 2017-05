மிஸ் கூவாகம்... முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த தமிழக அழகிய திருநங்கைகள்

விழுப்புரத்தை அடுத்த கூவாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற திருநங்கைகளுக்கான அழகிப் போட்டியில் இந்த ஆண்டு முதல் 3 இடங்களை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அழகிகளே பெற்றனர்.

English summary

Koovagam Festival is dedicated to the worship of Aravan. It is said that Sri Krishna took the form of Mohini – a female form to marry Aravan who was to be sacrificed before the Mahabharata war. Koovagam Festival 2017 date is May 9. On May 8th Miss Koovagam was conducted and 3 from TN were selected.