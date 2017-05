மிஸ் கூவாகத்தின் நியாயமான ஆசை...நிறைவேற்றி வாய்ப்பாளிப்பார்களா முன்னணி நடிகைகள்

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோவில் சித்திரைத் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட அழகிப் போட்டியில் சென்னையை சேர்ந்த ஆன்ட்ரியா சென் மிஸ் கூவாகமாக தேர்ந்தடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Miss Koovagam 2017 is given to chennai's transgender Andeiya sen and she told that become a costume designer for an actress is her goal in life