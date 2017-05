"மிஸ் கூவாகம்" விழா.... மகிழ்ந்து கொண்டாடி அசத்திய திருநங்கைகள் - வீடியோ

விழுப்புரம் மவட்டம் கூவகத்தில் திருநங்கைகள் மிஸ் கூவாகம் என்ற போட்டியை நடத்தினர். அதில் அதில் சென்னையைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரியா முதல் பரிசைப் பெற்றார். இரண்டாம் பரிசை சேலத்தைச் சேர்ந்த கவியும் மூன்றாம்

English summary

In Viluppuram Koovagam transgenders celebrated Miss koovagam competition. And Antria won first price. Salem Kavi and Madurai Varnika won second and third prize respectively.