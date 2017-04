மே 8ல் கூத்தாண்டவர் கோயில் திருவிழா… மிஸ் கூவாகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் படுஜோர்: வீடியோ

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயிலில் அடுத்த மாதம் 8ம் தேதி திருவிழா நடைபெற உள்ளது. அப்போது நடக்கும் மிஸ் கூவாகத்திற்கான ஏற்பாடுகளை திருநங்கைகள் படுஜோராக செய்து வருகின்றனர்.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 14:53 [IST]

Miss Koovagam will be held on May 8th at Villupuram district in Tamil Nadu.