போன உசிரு திரும்பி வந்திடுச்சி.. உதவி செய்த எல்லோருக்கும் நன்றி.. மாயமான ஆசிப் தாய் உருக்கம்

போன உயிர் திரும்ப வந்துள்ளதாக காணாமல் போன 3 வயது குழந்தை ஆசிப்பின் தாய் உசேனா பானு உருக்கமாக கூறினார். குழந்தை கிடைக்க காரணமாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றிகளை அவர் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

English summary

Missing boy's mother Usena Banu thanks police, press, who helped to rescue her son Asif.