எம்.ஜெ.தி.மு.கவை எப்படியாவது பலப்படுத்த மாதவன் தீவிர முயற்சி.. தொடங்கியது மா.செ நேர்காணல்

எம்.ஜெ.தி.மு.கவை பலப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மாதவன் ஈடுபட்டுள்ளார். அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்களின் நேர்காணல் இன்று தொடங்கியுள்ளது.

English summary

MJDMK’s District Secretary interview has started today at Vadapalani in Chennai.