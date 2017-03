நெல்லை மாநாட்டில் எழுத்தாளர் எம்.ஜே.எம். இக்பாலுக்கு அறிவியல் அறிஞர்களுக்கான ஷிஹாப் தங்ஙள் விருது!

நெல்லையில் நடைபெற்ற சிறுபான்மையினர் உரிமை பாதுகாப்பு மாநாட்டில் அறிவியல் எழுத்தாளர் எம்.ஜே.எம். இக்பாலுக்கு ஷிஹாப் தங்ஙள் விருது வழங்கப்பட்டது.

English summary

IUML National Leader KM Khader Mohideen and DMK Working President MK Stalin presented the "Shihab Thangal Award" to Science writer MJM Iqbal.