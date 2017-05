வெயிட்டிங் பார் டைமிங்... திரும்பவும் வந்துட்டேன்னு சொல்வார்...போட்டு தாக்கும் அழகிரி கோஷ்டி

தீவிர அரசியலுக்கு முக அழகிரி திரும்பவும் வருவார்..அப்போதுதான் அவரது வலிமை தெரியவரும் என ஆதரவாளர்கள் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

MK Azhagiri supporters confident over that their leader will return to active Politics very soon.