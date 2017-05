பதவியில் இல்லாத ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்த பிரதமர் எனக்கு அனுமதி தராதது ஏன்?...மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

எந்தப் பதவியிலும் இல்லாத ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்த பிரதமர் அனைத்துக் கட்சி கூட்ட தீர்மான நகலை கொடுக்கச் சென்ற தன்னை சந்திக்காதது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 9:39 [IST]

English summary

DMK working President MK Stalin says that tn government didn't worry about peoples welfare in the state