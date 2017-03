ரேஷன் கடைகள் முன் திமுக போராட்டம்... தமிழக அரசுக்கு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

ரேஷன் கடைகளில் மக்களுக்கு சரிவர பொருட்கள் கிடைக்காமல் இருக்கும் நிலையை ஒரு வாரத்திற்குள் அரசு சரி செய்யாவிட்டால் திமுக சார்பில தமிழகம் முழுவதும் அறப்போராட்டம் நடைபெறும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

English summary

DMK acting chief MK Stalin alleged that there is shortage of essential commodities at ration shops and threatened to stage a protest if the state government fails to ensure distribution within a week.