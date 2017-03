ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: திமுக வேட்பாளரை மநகூ ஆதரிக்க மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரிக்க மக்கள் நலக் கூட்டணிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

DMK working President MK Stalin has appealed to PWF leaders to support the DMK Candidate in RK Nagar By-election.