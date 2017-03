தேச விரோதிகள் என்று பேசுவதை உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்: எச்.ராஜாவுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்

சோனியா காந்தி பற்றி விமர்சனம் செய்த எச்.ராஜாவுக்கு தி.மு.க. செயல் தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 20:29 [IST]

English summary

DMK working president m.k.stalin condemns bjp H raja over his speech about congress chief sonia gandhi