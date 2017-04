ஜெ. சவப்பெட்டி வைத்து வாக்கு சேகரிப்பு... ஓபிஎஸ் அணிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்

ஜெயலலிதா சவப்பெட்டியை வைத்து வாக்கு சேகரித்த ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியினருக்கு திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 23:05 [IST]

English summary

DMK working president MK Stalin condemned OPS team for asking vote by showing Jayalalitha's coffin box.