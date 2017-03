மீனவர் படுகொலை: காட்டுமிராண்டித்தனமான கொடூரச் செயல்- இலங்கையை எச்சரிக்க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!

தமிழக மீனவரை படுகொலை செய்த காட்டுமிராண்டித்தனமான கொடூரச் செயலுக்கு இலங்கையை கடுமையாக எச்சரிக்க வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK working president M K Stalin condemns over Indian fisherman killed in firing by Sri Lankan Navy. A 22-year-old Indian fishermen identified as Chitso from Thangachimadam, in Tamil Nadu was reportedly killed after Sri Lankan Navy while he was fishing in a mechanised boat at a short distance off Katchatheevu islet, fisheries department officials said.