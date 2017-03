தமிழக மீனவர்களை அடாவடியாக கைது செய்த இலங்கை கடற்படை.. ஸ்டாலின் கண்டனம்

ராமேஸ்வரம், கோடியக்கரை ஆகிய கடல்பகுதிகளில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்களை அடாவடியாக கைது செய்த இலங்கை கடற்படைக்கு திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MK Stalin demands to get back the Tamil Fishermen who was arrested by Srilankan Coastal security immediately.