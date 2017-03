ஜெ. கொடுத்த அகல் விளக்கை இப்படி சாம்பலாக்கிட்டீங்களே.. ஸ்டாலின் கிண்டல்

ஜெயலலிதா கொடுத்துவிட்டு சென்றதாக கூறப்படும் அகல் விளக்கை அனைவரும் சேர்ந்து அணைத்து சாம்பலாக்கிவிட்டனர் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடினார்.

English summary

MK Stalin condemns Tamil Nadu Govt for the budget which has no developmental project.