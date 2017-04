மறைந்த சிவனடியார் ஆறுமுக சுவாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை தீட்சிதர்களிடம் இருந்து மீட்கவும் அங்கே தமிழின் தேவாரம் ஒலிக்கவும் தொடர்ந்து போராடிய சிவனடியார் ஆறுமுகசாமியின் மறைவுக்கு திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்தார்.

English summary

Sivanadiyar Arumugasamy, who agitated for singing Devaram in Chidambaram Nataraja temple passed away yesterday in his village in Chidambaram. DMK working president MK Stalin expressed his condolences.